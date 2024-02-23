Інтервʼю Зеленського для Fox News: головні тези

Президент України Володимир Зеленський дав інтервʼю американському каналу Fox News Channel, у якому говорив про ситуацію на полі бою, фінансову допомогу від США і про звільнення Валерія Залужного.

Журналіст Брет Баєр зустрівся з Зеленським біля лінії фронту на Харківському напрямку, всього за кілька кілометрів від важких боїв. Віддалені артилерійські постріли й вибухи лунали на тлі інтерв’ю та протягом усього ранку, коли команда готувалася до інтерв’ю.

Український президент підкреслив цінність проведення інтерв’ю в такому місці, сказавши: «Для мене це дуже важливо, як я вже говорив перед тим, як ми почали… Сполученим Штатам [потрібно] побачити іншу війну — тут, ближче до лінії фронту».

Про Залужного

Зеленський наголосив, що у контексті звільнення Валерія Залужного не варто говорити про зміну курсу дій України. Мовляв, йдеться лише «про речі, які довго не змінювалися».

«Ми повинні бути швидшими. Це означає втратити всю бюрократію, що ми маємо. У такому разі в нас не буде іншого шансу», — зазначив глава держави.

На питання, чи підтримуватиме Залужний президента і далі чи перейде в опозицію, Зеленський сказав: «Це його вибір. Він захищав нашу країну. Я надав йому звання Героя України, бо я дуже вдячний за це йому».

Про втрати на полі бою

Зеленський не називає втрати української армії, вказуючи на «десятки тисяч». Водночас зауважив, що вони є меншими, ніж зазнала росія. Зі слів глави держави, РФ втрачає п’ять солдатів на кожного загиблого українського солдата.

Про завершення війни

Зеленський сказав, що світ насправді не готовий до того, щоб Путін втратив владу. Мовляв, світ боїться змін в РФ.

«Путін перейшов усі «червоні лінії». Він — неадекватна людина, є загрозою для всього світу, зокрема для НАТО. І він спробує це зробити (знищити все). Тож коли світ це зрозуміє, буде добре. Таким чином, у цей момент війна завершиться», — вважає Зеленський.

Про Путіна

Зеленський розкритикував заяви Володимира Путіна про те, що президент України нібито підписав указ про заборону переговорів з РФ, та назвав його «ненадійною особою». Він нагадав, що Путін запевняв президента Франції Емманюеля Макрона й канцлера Німеччини Олафа Шольца, що Росія не буде окуповувати Україну.

Зеленський також прокоментував заяву Путіна про те, що Росія нібито не зацікавлена ​​«йти до Польщі, Латвії чи куди-небудь іще», додавши, що люди з оточення президента РФ сказали, що він «не хоче зупинятися, поки не досягне своїх цілей».

Про замахи на життя

Український президент на питання щодо замахів на його життя зазначив, що після п’ятої спроби це йому стало вже нецікаво.

Про усунення Путіна

Зеленський вважає, що російський народ може створити зміни всередині своєї країни й усунути президента. Але це «довгий і важкий шлях», особливо тому, що «путін боїться лише сильних і не сприймає жодної слабкості», а це означає, що Україна має бути «сильною на полі бою, не давати [росії] нічого окупувати».

«Його позиція стане слабшою, якщо зі зростанням кількості жертв люди в Росії побачать це й будуть проти цієї війни. Ця хвиля — те, що нам потрібно», — пояснив президент України.

Про фінансову допомогу від США

Зеленський, звертаючись до Конгресу, висловив вдячність за те, що зробили США для України, зокрема президент Джо Байден.

«Якщо вони (конгресмени) хочуть бути дуже прагматичними, ціна, яку ми просимо зараз, менша, ніж буде в майбутньому… Вони будуть платити набагато більше, набагато більше. Ми просто хочемо жити, щоб вижити. У нас немає альтернативи», — зазначив він.

Про потребу у зброї

Зеленський наголошував, що без допомоги Заходу Україна не зможе забезпечити свою обороноздатність, а також покращити економіку та стабільність країни, що своєю чергою дозволить збільшити виробництво власної зброї.

Про заяву Трампа щодо закінчення війни

Глава держави прокоментував заяву Дональда Трампа про те, що той «може завершити війну за 24 години» у випадку обрання президентом США.

«Нехай він усе пояснить, розповість про свої думки, можливо, у нього є якісь ідеї. Я не знаю. Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він змінить свою думку. Ми всі розуміємо, що немає двох сторін у цій війні: є тільки один ворог, і це позиція Путіна», — підкреслив президент України.

Про запрошення американських політиків

Зеленський закликав президента Джо Байдена й лідера Республіканської партії Дональда Трампа відвідати Україну та на власні очі побачити, що відбувається «на передовій цієї трагедії».

«Я радий бачити всіх кандидатів і всіх людей, які ухвалюють рішення, можуть підтримати, не бути проти, а лише розуміти, що означає війна в Україні, хто розпочав цю війну і що відбувається навколо… У нас гарна країна, а на війні інша картина й інше життя», — сказав він.

Про вибори в Україні

Зеленський сказав, що, враховуючи його нинішню популярність, якби сьогодні були президентські вибори, він був би переобраний народом.

Про корупцію в Україні

Щодо американських побоювань щодо корупції в Україні, Зеленський заявив, що «все чисто», вказавши на те, що країна дотримувалася реформ, яких вимагає Європейський Союз.

Президент зауважив, що складно впроваджувати нові «складні антикорупційні реформи» під час війни, та водночас наголосив, що лідери ЄС підтримали прозорість України.