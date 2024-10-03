Політика

Інститут нацпам’яті наступного року планує провести пошуки жертв Волинської трагедії
3 Жовтня 2024 12:18
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польща
Встановлення хреста на місці знаходження останків у Волі Островецькій на Волині. 2015 рік / Фото: Instytut Pamięci Narodowej

Український інститут національної памʼяті у 2025 році планує проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у відповідь на звернення польських громадян.

Про це повідомляється на сайті УІНП.

“У цьому році Український інститут національної памʼяті почав отримувати звернення від польських громадян щодо можливості проведення пошуку та ексгумації останків їхніх членів родин. Зокрема, було отримано запит щодо проведення таких робіт на території Рівненської області”, – йдеться у повідомленні.

За результатами розгляду звернення, яке надійшло у вересні 2024 року, УІНП має намір включити пошукові роботи на території Рівненської області до плану роботи та заходів на 2025 рік.

1 жовтня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до обговорення питання Волинської трагедії.


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