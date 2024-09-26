Іноземці сформували в “Дії” понад 20 тисяч посвідок на проживання в Україні

За два роки з моменту запуску у “Дії” послуги посвідок на проживання для іноземців, сформовано понад 20 тисяч таких посвідок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Іноземці за два роки сформували в “Дії”:

18,3+ тисячі посвідок на постійне проживання;

2,8+ тисячі посвідок на тимчасове проживання.

“Продовжуємо робити Україну зручною та сучасною державою для кожного. І вже зовсім скоро презентуємо для іноземців програму u-Residency. Це дасть змогу онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні”, – додав Федоров.