Суспільство

Іноземці сформували в “Дії” понад 20 тисяч посвідок на проживання в Україні
26 Вересня 2024 17:20
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дія, мінцифра
Ілюстративне фото / Мінцифра

За два роки з моменту запуску у “Дії” послуги посвідок на проживання для іноземців, сформовано понад 20 тисяч таких посвідок.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Іноземці за два роки сформували в “Дії”:

  • 18,3+ тисячі посвідок на постійне проживання;
  • 2,8+ тисячі посвідок на тимчасове проживання.

“Продовжуємо робити Україну зручною та сучасною державою для кожного. І вже зовсім скоро презентуємо для іноземців програму u-Residency. Це дасть змогу онлайн відкривати рахунки, вести бізнес та сплачувати податки в Україні”, – додав Федоров.


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