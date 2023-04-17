Економіка

Індія випередила Китай за кількістю жителів

17 Квітня 2023 19:37
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індія

Індія стала найбільш населеною країною у світі, обігнавши Китай, пише MarketWatch з посиланням на власний аналіз прогнозів ООН.

На 14 квітня населення Індії становило 1 425 782 975 осіб, зазначає видання. За даними незалежної організації World Population Review (WPR), на 17 квітня в країні проживає 1 425 937 441 особа порівняно з 1 425 744 008 громадянами КНР.

Індія має величезний економічний потенціал, зумовлений не лише чисельністю, а й складом населення, вказує MarketWatch. На 100 працездатних мешканців країни припадає 47 непрацездатних проти 68 непрацездатних 25 роками раніше. До 2048 відношення опуститься до 45, а країна підніметься з 43-го на 23-е місце в списку держав з найменшими значеннями цього показника. Видання називає це величезною перевагою Індії.

У Китаї на 100 працездатних припадає 45 непрацездатних (30 місце), але за 25 років показник підвищиться до 68 (146 місце).

Індія переживає період так званого демографічного дивіденду, якому характерно економічне зростання на тлі низької частки непрацездатного населення. Однак повне розкриття потенціалу її економіки вимагає ліквідації відставання від інших країн у продуктивності праці та рівні зайнятості жінок, підкреслює MarketWatch.


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