Індія відновила закупівлі російської нафти Urals попри тиск США, — Bloomberg 

Державні нафтопереробні заводи Індії відновили закупівлі російської нафти Urals після нетривалої паузи, попри підвищені тарифи та критику з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За їхніми даними, Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. уклали угоди на купівлю партій нафти протягом останніх двох днів. Відвантаження заплановане на вересень і жовтень.

Раніше цього місяця держкомпанії тимчасово призупинили закупівлі під тиском із Вашингтона. Наприкінці липня уряд Індії навіть доручив готувати плани відмови від російських постачань, проте чиновники пояснили, що йшлося лише про сценарне планування.

У Білому домі різко розкритикували рішення Нью-Делі. Торговельний радник Пітер Наварро у колонці для Financial Times написав, що закупівлі поновилися “завдяки лобістам з великих нафтових компаній Індії”, а не через внутрішні потреби.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що вигоду від імпорту отримали “найбагатші родини в Індії”, та підтвердив намір підвищити тарифи щодо Нью-Делі.