Індія назвала додаткові 25% мита Трампа “несправедливими та нерозумними”

У МЗС Індії заявили, що введені США додаткові мита проти країни через імпорт російської нафти є “несправедливими, необґрунтованими та нерозумними”. Також у відомстві додали, що Індія вживатиме “всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів”.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ Індії.

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“Надзвичайно прикро, що США вирішили запровадити додаткові мита проти Індії за дії, які здійснюють також і низка інших країн в інтересах власної національної безпеки. Ми наголошуємо, що ці дії є несправедливими, необґрунтованими й нерозумними. Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів”, — заявили в Делі.

Уряд Індії стверджує, що закупівлі країни базуються на ринкових умовах і спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки 1,4 мільярда людей.

Раніше з указу Трампа стало відомо, що він може скасувати обмеження, якщо Індія припинить закупівлю видобутої або переробленої в Росії нафти та нафтопродуктів як безпосередньо, так і через посередників.

“Я дійшов висновку, що надзвичайна ситуація, описана в Указі №14066, зберігається, і що дії та політика уряду Російської Федерації продовжують становити незвичайну та виняткову загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів”, — йдеться в указі Трампа.