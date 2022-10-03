Ілон Маск запропонував віддати Крим росіянам

Американський підприємець Ілон Маск запропонував свій варіант мирного вирішення конфлікту в Україні:
- Провести на окупованих РФ територіях референдум під наглядом ООН. “Росія йде, якщо на те буде воля народу”;
- Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року («до помилки Хрущова»);
- Гарантується водопостачання Криму;
- Україна залишається нейтральною.
За словами Маска, ймовірність такого результату висока. Питання лише в тому, скільки людей загине до цього.
Також він заявив, що вважає ядерну війну «можливою, але малоймовірною».
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