Ілон Маск запропонував віддати Крим росіянам

Американський підприємець Ілон Маск запропонував свій варіант мирного вирішення конфлікту в Україні:

Провести на окупованих РФ територіях референдум під наглядом ООН. “Росія йде, якщо на те буде воля народу”;

Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року («до помилки Хрущова»);

Гарантується водопостачання Криму;

Україна залишається нейтральною.

За словами Маска, ймовірність такого результату висока. Питання лише в тому, скільки людей загине до цього.

Також він заявив, що вважає ядерну війну «можливою, але малоймовірною».