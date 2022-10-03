Суспільство

Ілон Маск запропонував віддати Крим росіянам

3 Жовтня 2022 20:16
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війна, Ілон Маск

Американський підприємець Ілон Маск запропонував свій варіант мирного вирішення конфлікту в Україні:

  • Провести на окупованих РФ територіях референдум під наглядом ООН. “Росія йде, якщо на те буде воля народу”;
  • Крим формально входить до складу Росії, як це було з 1783 року («до помилки Хрущова»);
  • Гарантується водопостачання Криму;
  • Україна залишається нейтральною.

За словами Маска, ймовірність такого результату висока. Питання лише в тому, скільки людей загине до цього.

Також він заявив, що вважає ядерну війну «можливою, але малоймовірною».


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