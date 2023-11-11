Політика

Ілон Маск закликав Зеленського розпочати переговори

11 Листопада 2023 16:31
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Ілон Маск

Власник Tesla та SpaceX Ілон Маск порівняв в ефірі подкасту Лекса Фрідмана війну в Україні з Першою світовою війною, заявивши, що жодна зі сторін не зможе подолати оборону противника, не зазнавши при цьому значних втрат.

На запитання ведучого, чи слід президенту України, який раніше відмовився від переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, сісти за стіл переговорів, Маск відповів ствердно.

«Я думаю, що порадив би йому не відправляти українську молодь вмирати в окопах. Не треба цього робити, незалежно від того, чи вестиме він діалог з Путіним чи ні», — заявив Маск.

Бізнесмен також додав, що яка б сторона зараз не зробила спроби наступу, вона зазнає великих втрат, і «історія не буде добра» до тих, хто прийматиме відповідні рішення.


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