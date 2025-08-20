        Політика

        Ілон Маск відклав створення власної політичної партії, — WSJ

        Федір Олексієв
        20 Серпня 2025 10:16
        читать на русском →
        Гендиректор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск на арені Capital One після інавгурації Трампа / Фото: REUTERS
        Гендиректор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск на арені Capital One після інавгурації Трампа / Фото: REUTERS

        Американський підприємець Ілон Маск, схоже, вирішив відкласти створення власної політичної партії.

        Як пише Wall Street Journal, він скасував заплановану зустріч із групою, яка спеціалізується на організації кампаній політичних сил у США. Причиною стало нібито бажання Маска сконцентруватися на управлінні власними компаніями.

        Реклама
        Реклама

        За інформацією джерел, мільярдер також не хоче створювати конкуренцію для Республіканської партії, адже поява нової сили могла б відтягнути частину її електорату.

        Нагадаємо, 5 липня Маск заявив про намір створити політичну партію під назвою “Американська”, яка мала стати опозиційною як до республіканців так і демократів. За його планом, ця сила могла б претендувати на 2–3 місця у Сенаті та 8–10 у Палаті представників.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини