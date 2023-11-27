Політика

Ілон Маск після антисемітського скандалу приїхав до Ізраїлю

27 Листопада 2023 15:52
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ізраїль, Ілон Маск

Американський мільярдер, глава Х і Tesla Ілон Маск після антисемітського скандалу приїхав із візитом до Ізраїлю. Разом із прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу вони відвідали кібуц Кфар-Аза, який пережив напад бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляють на сайті канцелярії прем’єр-міністра в понеділок, 27 листопада.

Зазначається, що представники регіональної ради і ЦАХАЛ розповіли Маску про різанину в кібуці. Вони відвідали будинки сімей, які були вбиті терористами під час нападу на Ізраїль. Також Маску показали будинок сім’ї 4-річної американки Авігейл Ідан, батьки якої були вбиті, а вона до 26 листопада перебувала в полоні в ХАМАС.

У повідомленні вказується, що після цього Нетаньягу і Маск вирушили в молодіжний квартал кібуцу, який «пережив більшу частину жахів» 7 жовтня.

18 листопада Ілон Маск, який часто робить неоднозначні заяви, підтримав твіт, що звинувачує євреїв у «ненависті до білих людей», написавши у відповідь, що це «фактична правда».

Коментуючи одне з повідомлень глави Х, представник Білого дому Ендрю Бейтс назвав його «огидною пропагандою антисемітської та расистської ненависті».

Пізніше генеральний директор X Лінда Яккаріно написала: «X завжди гранично чітко заявляє про зусилля компанії щодо боротьби з антисемітизмом і дискримінацією. Цьому немає місця ніде у світі – це потворно і неправильно. Крапка».

Після скандалу призупинити рекламу на Х ухвалили рішення Apple, Disney, IBM, Warner Bros. Discovery, Paramount, Sony Pictures, Lionsgate та інші міжнародні компанії.

Пізніше Маск, коментуючи звинувачення в антисемітизмі, заявив, що вони далекі від істини.


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