Ілон Маск після антисемітського скандалу приїхав до Ізраїлю

Американський мільярдер, глава Х і Tesla Ілон Маск після антисемітського скандалу приїхав із візитом до Ізраїлю. Разом із прем’єр-міністром країни Біньяміном Нетаньягу вони відвідали кібуц Кфар-Аза, який пережив напад бойовиків ХАМАС 7 жовтня.

Про це повідомляють на сайті канцелярії прем’єр-міністра в понеділок, 27 листопада.

Зазначається, що представники регіональної ради і ЦАХАЛ розповіли Маску про різанину в кібуці. Вони відвідали будинки сімей, які були вбиті терористами під час нападу на Ізраїль. Також Маску показали будинок сім’ї 4-річної американки Авігейл Ідан, батьки якої були вбиті, а вона до 26 листопада перебувала в полоні в ХАМАС.

У повідомленні вказується, що після цього Нетаньягу і Маск вирушили в молодіжний квартал кібуцу, який «пережив більшу частину жахів» 7 жовтня.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and @ElonMusk toured Kibbutz Kfar Aza this morning.



The Prime Minister showed Musk the horrors of the massacre at the kibbutz on Saturday October 7th.https://t.co/prW0e5Cvbc pic.twitter.com/kR74F61qaf