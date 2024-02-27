Ігоря Гринкевича залишили під вартою ще на місяць

Львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, який фігурує у справі про постачання неякісного одягу та білизни для ЗСУ, продовжили запобіжний захід до 29 березня

Про це в коментарі Суспільному підтвердила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, передає “Еспресо.Захід“.

Рішення щодо продовження запобіжного заходу суд ухвалив 23 лютого. Підозрюваний буде під вартою до 29 березня.

22 лютого, Київський апеляційний суд відхилив скаргу адвокатів Ігоря Гринкевича на рішення Печерського райсуду щодо запобіжного заходу для фігуранта. Відповідно до нього, фігуранта відправили під варту з можливістю внесення понад 429 мільйонів гривень застави.