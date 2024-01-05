Суспільство

Ігнат заявив, що поки не може підтвердити використання Росією ракет з Північної Кореї

5 Січня 2024 11:02
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росія, ракети, Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наразі не підтвердив інформацію щодо використання російськими окупантами балістичних ракет, переданих КНДР.

Про це полковник повідомив у ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Заява була відповідна від Сполучених Штатів. Тому вивчати будуть фахівці певні якісь уламки й тоді вже можна буде казати, чи є такий факт або немає. Поки що не можу цього підтвердити”, — сказав Ігнат.

Водночас речник Повітряних сил відповів, чи буде українській ППО складніше збивати балістичні ракети з Ірану та Північної Кореї.

“Думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж КНДР, багато там чого радянського, багато технологій передав ще СРСР. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд варто. Від того ж таки “Іскандера”, можливо, відрізняється чимось, але не надто”, — пояснив полковник.


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