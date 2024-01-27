Гутерріш у шоці: співробітники ООН брали участь у теракті 7 жовтня

У п’ятницю агентство БАПОР (UNRWA – Близькосхідне агентство ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт), що працює в палестинській автономії та секторі Газа, оголосило про те, що звільнило кількох своїх співробітників після того, як ізраїльська влада надала цьому агентству інформацію про їхню участь 7 жовтня в теракті ХАМАС на території Ізраїлю.

“З метою збереження нормальної роботи агентства, яка, перш за все, полягає в доставці гуманітарної допомоги, я ухвалив рішення негайно розірвати контракти з підозрюваними працівниками і почати розслідування, щоб невідкладно встановити істину”, – заявив генеральний комісар БАПОР Філіп Лаззаріні.

“Будь-який співробітник БАПОР, причетний до терористичних актів, буде притягнутий до відповідальності, зокрема до кримінальної”, – підкреслив він.

У штаті цього агентства ООН, чия діяльність передбачає допомогу палестинським біженцям і організацію відновлювальних робіт у секторі Газа, числиться близько 13 000 співробітників-палестинців, пише Reuters.

Від початку війни в жовтні, що розпочалася після терористичної атаки ХАМАС на територію Ізраїлю, унаслідок якої загинуло 1200 осіб, БАПОР втратив понад 150 співробітників унаслідок їхньої загибелі в Газі.

Представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша підтвердив, що Лаззаріні поінформував його про “надзвичайно серйозні звинувачення до співробітників агентства”.

“Генеральний секретар в шоці від цієї новини і попросив пана Лаззаріні швидко розслідувати цю справу і забезпечити, щоб будь-який співробітник БАПОР, викритий на участі або пособництві в тому, що сталося 7 жовтня, або в будь-якій іншій злочинній діяльності, був звільнений негайно, а його справа передана для можливого кримінального переслідування”, – відповів прессекретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

Він додав, що буде проведено “термінову і всебічну незалежну перевірку” БАПОР, але не уточнив, хто буде її проводити.

Ізраїль уже багато років критикує БАПОР, стверджуючи, що школи, якими управляє агентство, використовували ХАМАС для терористичної діяльності, і що вони використовують антиізраїльську навчальну програму.

Після терактів 7 жовтня ізраїльські офіційні особи звинуватили деяких співробітників у тому, що вони святкують напад у соціальних мережах.

“Наскільки символічно те, що в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту з’ясувалося, що в різанині взяли участь співробітники БАПОР? – так сказав посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан у своєму виступі на заході, присвяченому Дню пам’яті жертв Голокосту в Організації Об’єднаних Націй, – ООН виявилася зброєю не тільки для того, щоб позбавити легітимності наше існування, а й ще для того, щоб нас фізично винищити”.

Під час жорстокого нападу 7 жовтня ХАМАС узяв у заручники 240 осіб. США, Велика Британія та Євросоюз визнали ХАМАС терористичним угрупованням.

“БАПОР знову найрішучішим чином засуджує огидні напади 7 жовтня і закликає до негайного і беззастережного звільнення всіх ізраїльських заручників та їхнього безпечного повернення у свої сім’ї”, – заявив Лаззаріні.

Генсек ООН Гутерріш також повторив цей заклик на заході, присвяченому Голокосту.

БАПОР перебуває “на передовій” у Газі, надаючи всю можливу гуманітарну допомогу більш ніж 2 мільйонам людей, які проживають на цій території.

Так зване “міністерство охорони здоров’я” сектора Гази, кероване ХАМАСом, повідомляє, що понад 26 000 палестинців було вбито відтоді, як Ізраїль розпочав наступ у секторі Гази, щоб усунути загрозу з боку ХАМАС.

Тоді як ООН заявила тільки, що “кілька” співробітників БАПОР були замішані та звільнені, Держдепартамент вказав, що в інциденті брали участь 12 співробітників агентства.

Сполучені Штати, які є найбільшим спонсором БАПОР, заявили, що тимчасово призупиняють додаткове фінансування, поки розглядаються звинувачення і заходи, які Організація Об’єднаних Націй вживає для їх усунення. До початку війни Вашингтон у 2023 році вніс до фонду БАПОР близько 300 мільйонів доларів.

Держдепартамент повідомив, що держсекретар Ентоні Блінкен говорив із Гутеррішем у четвер, “щоб наголосити на необхідності ретельного і швидкого розслідування цього питання”.

“Усі, хто брав участь в огидних нападах 7 жовтня, повинні понести повну відповідальність”, – заявив у своєму повідомленні офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Міллер сказав також, що Вашингтон звернувся до уряду Ізраїлю, щоб отримати додаткову інформацію про звинувачення, і поінформував про це членів Конгресу.

Голова підкомітету з глобальних прав людини та міжнародних організацій, член Палати представників США Кріс Сміт (Нью-Джерсі) розкритикував призупинення нового фінансування БАПОР як “абсолютно недостатній захід”.

“Що нам потрібно, так це – комплексний, заснований на фактах підхід до БАПОР, який завершить будь-яке фінансування і пов’яже можливість його відновлення в майбутньому з реформою і повною реструктуризацією БАПОР”, – сказав він.