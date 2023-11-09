Політика

Гутцайт прокоментував свою відставку з посади міністра молоді та спорту

9 Листопада 2023 15:10
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Вадим Гутцайт, коментуючи свою відставку з посади міністра молоді та спорту України, яку Верховна Рада підтримала у четвер, 9 листопада, заявив, що за час роботи вони з командою «встигли багато».

«Момент призначення на посаду — це лише початок відліку до моменту відставки, і за цей час ми з командою встигли багато», — написав він у Facebook.

За його словами, вони зберегли спорт та молодіжну політику у часи коронавірусу та війни, обʼєднали міжнародну коаліцію, відсторонили російських та білоруських спортсменів від міжнародних змагань, а російському олімпійському комітету призупинено членство у МОК за зазіхання на територіальну цілісність України та інше.

Гутцайт заявив, що «хтось пихато скаже», що вони «робили не те і не так».

«Але усім критикам я хочу запропонувати одне: перш ніж щось казати — вдягніть моє взуття, спробуйте пройти мій шлях, відчуйте гордість за свою країну в момент, коли лунає гімн і майорить прапор, відчуйте біль, втому, розпач, спіткніться об кожен камінь, об який я спіткнувся… І тільки після цього кажіть, що ви знаєте, як правильно жити, працювати та ухвалювати рішення», — заявив він.


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