Політика

Хусити атакували вже другий танкер із російською нафтою

13 Січня 2024 10:39
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ємен

Хусити помилково атакували танкер із російською нафтою. Ракета впала за 400-500 м від судна, постраждалих та пошкоджень немає, повідомляє агентство Reuters з посиланням на Інформаційний центр морських торгових операцій Великобританії. За його даними, це сталося приблизно за 170 км на південний схід від єменського порту Аден. Назва судна не повідомляється.

Британська охоронна компанія Ambrey зазначає, що в загальнодоступній базі даних судно вважалося пов’язаним з Великобританією. Ця інформація застаріла на кілька місяців, що могло стати причиною помилки хуситів. У момент атаки танкер йшов під прапором Панами.

За інформацією Ambrey, це вже другий танкер із російською нафтою, атакований хуситами


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