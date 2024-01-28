Кримінал

Хусити атакували британський есмінець у Червоному морі

28 Січня 2024 14:25
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хусіти

Вчора есмінець британських Королівських ВМС “Diamond” успішно відбив атаку безпілотника з боку підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Застосувавши ракетний комплекс ” Sea Viper”, “Diamond” знищив безпілотник, який націлився на нього, при цьому ані есмінець, ані його екіпаж не зазнали жодних поранень чи пошкоджень.

“Ці неприпустимі і незаконні атаки є абсолютно неприйнятними, і захищати свободу судноплавства в Червоному морі – наш обов’язок.
Ми хочемо подякувати хороброму екіпажу HMS “Diamond” за їхню службу на захист
британських і міжнародних інтересів”, – йдеться у повідомленні.


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