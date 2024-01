Хусити атакували британський есмінець у Червоному морі

Вчора есмінець британських Королівських ВМС “Diamond” успішно відбив атаку безпілотника з боку підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Застосувавши ракетний комплекс ” Sea Viper”, “Diamond” знищив безпілотник, який націлився на нього, при цьому ані есмінець, ані його екіпаж не зазнали жодних поранень чи пошкоджень.

“Ці неприпустимі і незаконні атаки є абсолютно неприйнятними, і захищати свободу судноплавства в Червоному морі – наш обов’язок.

Ми хочемо подякувати хороброму екіпажу HMS “Diamond” за їхню службу на захист

британських і міжнародних інтересів”, – йдеться у повідомленні.

Yesterday the crew of @HMSDiamond had to once again shoot down a Houthi attack drone illegally targeting the ship.



Read the full statement below: pic.twitter.com/tOmyyrYiNO