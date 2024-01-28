Хусити атакували британський есмінець у Червоному морі

Вчора есмінець британських Королівських ВМС “Diamond” успішно відбив атаку безпілотника з боку підтримуваних Іраном хуситів у Червоному морі.
Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.
Застосувавши ракетний комплекс ” Sea Viper”, “Diamond” знищив безпілотник, який націлився на нього, при цьому ані есмінець, ані його екіпаж не зазнали жодних поранень чи пошкоджень.
“Ці неприпустимі і незаконні атаки є абсолютно неприйнятними, і захищати свободу судноплавства в Червоному морі – наш обов’язок.
Ми хочемо подякувати хороброму екіпажу HMS “Diamond” за їхню службу на захист
британських і міжнародних інтересів”, – йдеться у повідомленні.
Yesterday the crew of @HMSDiamond had to once again shoot down a Houthi attack drone illegally targeting the ship.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 28, 2024
Read the full statement below: pic.twitter.com/tOmyyrYiNO