США завдали удару по командному об’єкту хуситів у Ємені

Американські військові здійснили авіаудар по центру управління хуситів у Ємені, заявивши про його ключову роль у координації атак на військові й торгові судна в Червоному морі та Аденській затоці.

Про це заявили у Центральному командуванні збройних сил США.

За інформацією Центрального командування збройних сил США, удар відбувся 16 грудня. Об’єкт використовувався для керування операціями, спрямованими на кораблі ВМС США та комерційні судна в регіоні.

З початку року США та Британія вже неодноразово атакували об’єкти хуситів у відповідь на їхні напади в Червоному морі та Аденській затоці.

Представники руху заявили, що їхні дії спрямовані проти суден, пов’язаних з Ізраїлем, і є актом підтримки палестинців на тлі конфлікту в секторі Гази.