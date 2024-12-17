Суспільство

США завдали удару по командному об’єкту хуситів у Ємені
17 Грудня 2024 08:45
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сша, хусіти
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Американські військові здійснили авіаудар по центру управління хуситів у Ємені, заявивши про його ключову роль у координації атак на військові й торгові судна в Червоному морі та Аденській затоці.

Про це заявили у Центральному командуванні збройних сил США.

 За інформацією Центрального командування збройних сил США, удар відбувся 16 грудня. Об’єкт використовувався для керування операціями, спрямованими на кораблі ВМС США та комерційні судна в регіоні.

 З початку року США та Британія вже неодноразово атакували об’єкти хуситів у відповідь на їхні напади в Червоному морі та Аденській затоці.

 Представники руху заявили, що їхні дії спрямовані проти суден, пов’язаних з Ізраїлем, і є актом підтримки палестинців на тлі конфлікту в секторі Гази.


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