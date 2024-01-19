Суспільство

Хусити атакували американське судно 

19 Січня 2024 07:11
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сша

Військові США повідомили, що хусити атакували американське судно Chem Ranger двома балістичними ракетами.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США

“18 січня близько 21:00 за часом Сани (20:00 за Києвом – ред.) підтримувані Іраном терористи-хусити запустили дві протикорабельні балістичні ракети по судну Chem Ranger, що ходить під прапором Маршаллових островів, належить США та експлуатується грецькою компанією”.

Американські військові повідомляють, що екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна.

Повідомлень про поранення або пошкодження судна не надходило, воно продовжило рух, – додають у повідомленні.


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