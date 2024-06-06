ГУР знищили рейдовий ворожий буксир “Сатурн” у Чорному морі

У ніч на 6 травня ГУР провело атаку на рейдовий ворожий буксир “Сатурн”.

Про це заявило ГУР.

“6 червня 2024 року спецпідрозділ 9 департаменту ГУР МО України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 “Сатурн” або “Протей”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських окупантів знищено.

Спершу про це заявив речник ГУР Андрій Юсов у телемарафоні: “Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все влучно. І ще мінус один ворожий корабель”.

Також цю інформацію підтвердило видання “Українська правда” із посиланням на власні джерела.

“Вночі, о 3:45 пролунав вибух. Внаслідок операції ГУР знищено вороже судно, імовірно рейдовий буксир”, – йдеться у повідомленні.

Також Telegram-канал “Кримський вітер” повідомив про гучні звуки в районі Чорноморська.

