Політика

Збитий російський БПЛА “Охотник” майже повністю складається зі західної електроніки
8 Листопада 2024 16:14
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війна, гур, санкції
Уламки збитого російського БПЛА С-70 "Охотник" / Фото з соцмереж

Аналіз фрагментів збитого 5 жовтня 2024 року російського БПЛА С-70 “Охотник” біля Костянтинівки на Донеччині показав, що Росія, попри міжнародні санкції, використовує в цій зброї компоненти західного виробництва.

Про це повідомили українські розвідники, опублікувавши докази на платформі War&Sanctions.

У С-70 “Охотник” виявили мікроелектроніку та технологічні компоненти, вироблені такими компаніями, як Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина) та STMicroelectronics (Швейцарія).

Загальна вартість цього безпілотника складає близько 15 мільйонів доларів.

Також розвідники нагадали, що С-70 здатний нести авіаційні бомби УМПБ Д-30, які російські війська використовують для атак на цивільну інфраструктуру України.


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