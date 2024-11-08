Збитий російський БПЛА “Охотник” майже повністю складається зі західної електроніки

Аналіз фрагментів збитого 5 жовтня 2024 року російського БПЛА С-70 “Охотник” біля Костянтинівки на Донеччині показав, що Росія, попри міжнародні санкції, використовує в цій зброї компоненти західного виробництва.

Про це повідомили українські розвідники, опублікувавши докази на платформі War&Sanctions.

У С-70 “Охотник” виявили мікроелектроніку та технологічні компоненти, вироблені такими компаніями, як Analog Devices, Texas Instruments та Xilinx-AMD (США), Infineon Technologies (Німеччина) та STMicroelectronics (Швейцарія).

Загальна вартість цього безпілотника складає близько 15 мільйонів доларів.

Також розвідники нагадали, що С-70 здатний нести авіаційні бомби УМПБ Д-30, які російські війська використовують для атак на цивільну інфраструктуру України.