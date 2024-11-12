Суспільство

ГУР запустило “Головний бот розвідки” у Viber
12 Листопада 2024 20:22
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гур, соцмережі
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Головне управління розвідки Міністерства оборони України запустило новий “Головний бот розвідки” для користувачів Viber.

Про це повідомляє ГУР в Telegram.

Зазначено, що за понад два роки роботи “Головного бота розвідки” Україна отримала тисячі звернень від громадян, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях та в Росії. Ці повідомлення сприяли знищенню великої кількості російської техніки та військових.

Зараз бот доступний і в Viber, де, за словами представників ГУР, були впроваджені сучасні технології для забезпечення безпеки користувачів.

“Наша основна мета – гарантувати безпеку інформаторів. Перед запуском бота ми провели ретельне тестування та переконалися, що ворожі спецслужби не зможуть отримати доступ ані до переписки, ані до даних користувачів, які звертаються в ГУР МО,” — зазначив представник Воєнної розвідки України Андрій Юсов.

Він додав, що українська розвідка успішно використовує чат-боти для збору розвідувальної інформації.

“Нас цікавлять відомості про переміщення російського військового командування, розробки військової техніки агресора. Іноді навіть маленька частинка інформації може бути вирішальною,” — наголосив Юсов.

ГУР закликало громадян повідомляти через “Головний бот розвідки” інформацію про місцезнаходження штабів, техніки та особового складу російських військ. Окремо звернулися до небайдужих осіб, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Канали для надсилання інформації: • Telegram: https://t.me/gur_official_bot
• Viber: https://chats.viber.com/gur_official_bot
• електронною поштою: [email protected]
• через Signal та WhatsApp: +38 096 945 53 41


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