        Політика

        ГУР: українські спецпризначенці знищили окупантів, які фотографувалися в Зеленому Гаї

        Віктор Алєксєєв
        3 Серпня 2025 14:38
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        Російські війська вкотре намагалися прозвітувати про “успіхи” на Донеччині, однак натрапили на українських спецпризначенців. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

        За даними ГУР, одна з бойових груп окупаційної армії вирішила зробити фото в селі Зелений Гай, що на Донеччині, аби представити це як чергову “перемогу” на шляху до кордонів Дніпропетровської області.

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        Проте росіяни опинилися в зоні відповідальності підрозділу “Братство” зі складу “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України. Медійний “тріумф” загарбників тривав недовго — українські спецпризначенці оперативно ліквідували групу.

        Поквапилися зі звітом: спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай / Фото ГУР

        У підрозділі “Братство” наголосили: поява окупантів зі зброєю та російськими прапорами на українській землі завжди завершується однаково — їхнім знищенням.

        Бойові дії тривають.


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