ГУР та МЗС евакуювали з Лівану 179 людей, більшість з них – українці

Міністерство закордонних справ України та Головне управління розвідки Міністерства оборони здійснили чергову операцію з евакуації громадян, які перебували в Лівані.

Всього евакуювали 179 осіб, зокрема 134 громадянина України, повідомляє МЗС України.

Серед українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім того, було евакуйовано 45 осіб інших національностей – громадян Польщі, Чехії, Литви, Молдови, Бразилії та Лівану. А ще – двох собак і кота.

“Ця операція стала частиною ширших зусиль з повернення українських громадян через погіршення безпекової та економічної ситуації в регіоні. У рамках трьох евакуаційних місій з Лівану було евакуйовано 234 особи, зокрема 189 громадян України та 45 іноземців”, – повідомили у МЗС.