ГУР розповіло про результати роботи “народного супутника”

Придбаний за заощаджені в рамках акції «Народний Байрактар» кошти та переданий Головному управлінню розвідки Міноборони України космічний апарат “ICEYE” допоміг виявити та знищити тисячі одиниць ворожої техніки.

Як зазначили в ГУР, розвідка України почала використовувати супутник з 24 вересня. В результаті за 5 місяців використання «ICEYE» українські розвідники провели космічну радіолокаційну розвідку майже 1000 районів розташування підрозділів російських окупантів як на тимчасово окупованій території України, так і поза її межами.

Можливості супутника дозволили виявити 360 наметів у місцях розташування російської окупаційної армії, а також 7321 об’єкт ворожої військової та спеціальної техніки, як от: 45 літаків; 27 гелікоптерів; 6 ОТРК “Іскандер”; 36 ЗРК “С300”; 12 ЗРК “Панцирь С1” 11 радіолокаційний станцій; 10 понтонних переправ.

«Завдяки можливостям “ICEYE” значна частина з цього переліку знищена та відображена у щоденних зведення Генерального штабу ЗСУ», – зазначили в ГУР та подякували українцям, які долучилися до надання такого інструменту в апарат розвідки.