ГУР: Росія діє на Харківщині за заздалегідь відомим планом

Про плани та графік наступу Росії на півночі Харківської області було відомо Головному управлінню розвідки. Все вище військове керівництво знало про плани РФ, розповів в ефірі нацмарафону “Єдині новини” представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

“Дії ворога на даному напрямку розпочалися за графіком, який був відомий, про який було поінформовано Головним управлінням розвідки всі інстанції, керівництво і командування. Вживаються необхідні заходи. Разом із Силами безпеки й оборони на Харківському напрямку зараз воюють з ворогом і спецпризначенці, спецпідрозділи ГУР МО України. Ворог зазнає великих втрат”, — сказав Юсов.

За його словами, одним із завдань провокативних дій ворога в Харківській області є дестабілізація та намір посіяти панічні настрої в Україні. Представник ГУР МО закликав довіряти перевіреним і офіційним джерелам. Він додав, що найближчим часом російська пропаганда активно працюватиме на дестабілізацію ситуації.