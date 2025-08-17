        Політика

        ГУР: російський генерал отримав важкі поранення внаслідок удару по колоні військ у Курській області

        Віктор Алєксєєв
        17 Серпня 2025 15:42
        Генерал-лейтенант Абачев Еседулла Абдулмуминович / Фото ГУР
        За даними Головного управління розвідки Міноборони України, в ніч з 16 на 17 серпня підрозділи ЗСУ вразили колону противника на трасі Рильськ – Хомутівка. Унаслідок атаки серйозних поранень зазнав генерал-лейтенант Абачев, який обіймає посаду заступника командувача угруповання військ “Сєвєр”.

        Повідомляється, що військово-транспортним літаком пораненого доставили до Центрального клінічного шпиталю імені Вишневського в Москві. За інформацією розвідки, внаслідок отриманих травм йому ампутували руку та ногу.

