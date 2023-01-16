Політика

ГУР: Путін готується до тривалої війни на виснаження

16 Січня 2023 14:19
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розвідка

Підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України не здійсненний. Тому Путін тепер розглядає варіант тривалої війни на виснаження. Про це представник ГУР МО України Андрій Юсов заявив в ефірі телемарафону.

“Ця концепція так званої “спецоперації”, насправді брутального вторгнення на територію України, полягала в наступному – Путін планував, що це мало бути швидко. І всі сили засоби противника та і загалом план так званої “СВО” – це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не вийшло”, – зазначив Андрій Юсов.

Представник воєнної розвідки України зауважив, що довготривалої війни на виснаження у планах Путіна не було, але останні місяці вже спостерігається те, що РФ треба переходити на воєнні рейки та змусити своє суспільство звикнути з думкою, що “війна це надовго”.

“Вони мобілізують всі резерви та засоби. В них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території РФ. Безумовно, це те, до чого готується путін. В України ж завдання протилежне – саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу ця довга війна не потрібна”, – підсумував Андрій Юсов.


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