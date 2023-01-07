ГУР прогнозує початок додаткової мобілізації в Росії 15 січня

Путін готується і далі посилати людей на війну. З 15 січня в Росії можуть оголосити про додаткову мобілізацію.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк розповів у коментарі “t-online”.

За його словами, до збройних сил країни-терориста буде мобілізовано до пів мільйона росіян. Мобілізація, проєкт указу про яку вже існує, цього разу також проходитиме у великих російських містах, таких як Москва та Санкт-Петербург.

До збройних сил росії потраплять чоловіки, які зараз працюють як у соціальних сферах, так і у галузях, що приносять прибутки для російської економіки.