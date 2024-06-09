Політика

ГУР повідомило про ураження винищувача Су-57 на аеродромі “Ахтубінск”
9 Червня 2024 09:32
гур, літак
Багатоцільовий винищувач Су-57 російських ПКС / Фото МО РФ

8 червня 2024 року на території аеродрому “ахтубінск” в астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

Про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі, на які посилається Головне управління розвідки МО.

На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Су-57 ― найсучасніший російський винищувач, який здатний використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні ПКС росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.


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