ГУР атакувало потужності російського ВПК у Татарстані, – ЗМІ

Головне управління розвідки за допомогою ударних дронів атакувало потужності російського ВПК у Татарстані.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на джерела у спецслужбах.

Ударні дрони ГУР досягли Казані та Нижньокамська, де розташовані підприємств, продукція яких використовується РФ у воєнних цілях.

Місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи у Нижньокамську. Повідомлялось про евакуацію співробітників Нижньокамської ТЕЦ, “Нижньокамськвуглецю”, “Оргсинтезу”, “Танеко”, “Таиф-НК”, “Нижньокамськнафтохіму” та “Нижньокамськшини”.