Суспільство

Хунта, яка захопила владу в Нігері, заявила про готовність до переговорів

14 Серпня 2023 08:12
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переговори, африка

Лідер військового перевороту в Нігері Абдурахаман Чіані заявив про готовність до переговорів з лідерами країн Економічного співтовариства країн Західної Африки.

Про це повідомила група делегатів з сусідньої Нігерії, які зустрілися з представниками хунти в Нігері, передає Vanguard News.

Зазначається, що Чіані “дав зелене світло” для переговорів і оптимістично налаштований, а переговори можуть відбутися найближчими днями.

Як пише видання, влада Нігеру зокрема сподівається, що за результатами перемовин будуть зняті санкції, введені проти країни.

Раніше військові, які захопили владу в Нігері, попередили заступницю держсекретаря Сполучених Штатів Вікторію Нуланд про те, що вб’ють чинного президента країни Мохамеда Базума, якщо сусідні країни спробують військовим шляхом втрутитись у конфлікт.


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