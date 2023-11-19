Політика

Гуменюк: ЗСУ відсунули росіян на кілька кілометрів від Дніпра

19 Листопада 2023 19:16
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гуменюк, контрнаступ

Збройні сили України відсунули російські сили на кілька кілометрів на захопленому лівому березі Дніпра, через що мінометні обстріли з боку РФ тепер не досягають правого берега, заявила керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, ЗСУ відсунули російські сили на відстань від 3 до 8 кілометрів “залежно від специфіки географії та ландшафтного дизайну лівого берега”. “Вже мінометні розрахунки не досягають правого берега, і тому це певне досягнення, яке ми вже можемо фіксувати”, – сказала вона.

За словами Гуменюк, чисельність російського угруповання на лівому березі оцінюється в “кілька десятків тисяч” людей, однак точної цифри вона не назвала, щоб “не орієнтувати ворога”.

“Ворога там багато, роботи у нас також”, – сказала Гуменюк. У росіян є можливість обстрілювати правий берег із артилерії, підтягувати до своїх позицій резерви, а на місце знищених позицій повертаються інші, свіжіші, зазначила Гуменюк.

В останні тижні українська армія створила кілька плацдармів на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який контролюють російські війська. На початку листопада ЗСУ закріпилися в частині села Кринки та найближчих лісах, писали OSINT-аналітики та повідомляли джерела ЗМІ у російській армії.


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