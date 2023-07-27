Гуменюк заявила, що окупанти тримають 15 кораблів у Чорному морі

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 15 кораблів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Ситуація залишається складною і ускладнюється ще й погодними умовами – вирує шторм, і він досить потужний, і штормова погода буде триматися ще певну кількість годин щонайменше, а можливо, навіть розтягнеться на дві доби, але це не заважає ворогу тримати ракетоносії на бойовому чергуванні. Ракетоносій в даному випадку підводний. Це саме той, який робив пуски ракет вночі і зараз продовжує перебувати на бойовому чергуванні. Виходячи з того, що він наробив вночі, він залишив на своєму борту ще два “Калібри” і цілком ймовірно, буде заведений в пункт базування для поновлення запасів або ротацію і вийде інший підводний човен», – зазначила Гуменюк, додавши, що про це буде повідомлено додатково.

Також речниця зазначила, що незважаючи на шторм, ворог тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі 15 кораблів. За її словами, крім того, що РФ анонсувала можливі складнощі з судноплавством, російські окупанти готують чергову провокацію, про що попереджали міжнародні партнери.

Гуменюк також повідомила, що на півдні ворог продовжує потерпати від снарядного голоду, про що свідчить зменшення кількості обстрілів. Водночас вона констатувала, що від обстрілів страждає мирне населення.

«За вчорашній день було лише 10 (обстрілів – ред.), але вночі ворог трохи наростив зусилля, додав ще 38 обстрілів, і так тримаючись в показнику до 50, він намагається тероризувати населення досить регулярно. Зокрема, 8 населених пунктів потерпали від обстрілів, 2 цивільні особи за ніч зазнали поранень. Зруйновані житлові будинки і цивільна інфраструктура. Тобто ворог б’є не прицільно», – зауважила Гуменюк.

Вона також зазначила, що своїми обстрілами ворог намагається зупинити просування Сил оборони.

«Ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу і продовжуємо дистанційно зачищати смугу суші, яка на лівому березі дозволить відкинути ворога на стільки далі, щоб він не міг обстрілювати мирне населення», – повідомила речниця.

Відповідаючи на запитання щодо підсилення ППО на півдні, Гуменюк повідомила, що після потужних атак, які ворог спрямовує зараз саме на портову інфраструктуру, частина засобів від міжнародних партнерів буде зорієнтована на захист тих об’єктів, які є критично важливими для держави.