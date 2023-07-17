Гуменюк припустила, що до вибуху на Кримському мосту доклали руки російські спецслужби

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вибух на Кримському мосту 17 липня може бути російським сценарієм.

Про це вона сказала в ефірі Суспільного.

“Ми теж бачили ці повідомлення. Розуміємо, що при тих безпрецедентних заходах безпеки, які вживалися довготривалий час росіянами навколо Кримського мосту, вони, цілком ймовірно, контролювали всю цю ситуацію і далі розгортається вона за запрограмованим ними ж сценарієм. З огляду на те, що саме сьогодні постало питання, що буде далі з “зерновою угодою”, цілком імовірно припустити, що ворог може вдаватися до будь-яких провокацій”, — припустила Гуменюк.

За її словами, рекомендація окупаційної влади населенню їхати в об’їзд, використовуючи “нові регіони” — окуповану територію в Запорізькій і Донецькій областей, може бути спрямоване на те, щоб “наситити цивільним населенням ці регіони і очікуванні просування Сил оборони для того, щоб звинувачувати їх в неправильних діях в рамках війни”.