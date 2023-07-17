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Гуменюк припустила, що до вибуху на Кримському мосту доклали руки російські спецслужби

17 Липня 2023 09:27
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вибух, Кримський міст, гуменюк

Керівниця пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вибух на Кримському мосту 17 липня може бути російським сценарієм.

Про це вона сказала в ефірі Суспільного.

“Ми теж бачили ці повідомлення. Розуміємо, що при тих безпрецедентних заходах безпеки, які вживалися довготривалий час росіянами навколо Кримського мосту, вони, цілком ймовірно, контролювали всю цю ситуацію і далі розгортається вона за запрограмованим ними ж сценарієм. З огляду на те, що саме сьогодні постало питання, що буде далі з “зерновою угодою”, цілком імовірно припустити, що ворог може вдаватися до будь-яких провокацій”, — припустила Гуменюк.

За її словами, рекомендація окупаційної влади населенню їхати в об’їзд, використовуючи “нові регіони” — окуповану територію в Запорізькій і Донецькій областей, може бути спрямоване на те, щоб “наситити цивільним населенням ці регіони і очікуванні просування Сил оборони для того, щоб звинувачувати їх в неправильних діях в рамках війни”.


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