Суспільство

Гуменюк попередила, що з настанням холодів ворожі атаки можуть стати потужнішими

3 Листопада 2023 20:32
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обстріли, гуменюк

Речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк заявила, що російські атаки по Україні можуть стати ще потужнішими, коли настануть холоди.

Про це вона заявила 3 листопада під час брифінгу в медіацентрі Україна.

“Не можна виключати, що Росія нарощуватиме кількість техніки, яка задіяна в атаках, зі зміною погодних умов, похолоданням. Попередні атаки, як ми і казали, були точкові, розвідувальні”, — сказала Гуменюк.

“Два, чотири, шість «шахедів», запущені у зону відповідальності, означали, що ворог намагався розвідати розміщення наших засобів ППО”, — додала речниця.

Брифінг відбувався на тлі останньої масованої атаки по Україні.


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