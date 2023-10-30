Політика

Гуманітарний потік до сектора Гази планують розширити найближчими днями

30 Жовтня 2023 21:06
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сша, гуманітарна допомога

Уряд Сполучених Штатів разом із партнерами забезпечив напередодні постачання найбільшої кількості вантажівок із гуманітарною допомогою до сектору Гази та планує посилити її потік упродовж наступних днів.

Із відповідною заявою виступив у понеділок під час пресбрифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

«За вчорашній день 45 вантажівок з їжею, водою та іншою гуманітарною допомогою пройшло через контрольно-пропускний пункт Рафах (Єгипет) до Гази, що стало найбільшою кількістю впродовж одного дня, а загальна кількість вантажівок, які заїхали на території Гази, досягла 150»,- зауважив представник Держдепу.

Водночас він підкреслив, що американська сторона працює над тим, щоби посилити динаміку й збільшити потік необхідної допомоги впродовж ближчих днів.

«Ми усвідомлюємо, що потреби є величезними, і ми хочемо добитися щоденних поставок їжі, води та медичних товарів до Гази на постійній основі», – наголосив Міллер.

З цією метою, за його словами, США продовжують «невпинні дипломатичні зусилля» в партнерстві з Ізраїлем, Єгиптом, ООН і міжнародними гуманітарними партнерами.

Крім того, речник американського відомства підкреслив, що також здійснюються поставки палива для забезпечення соціальних потреб. Однак, за його словами, ХАМАС зберігає великі запаси палива у своїх цілях – замість того, щоби постачати його для лікарень та інших потреб цивільного населення.


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