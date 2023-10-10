Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази

Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до “повної облоги” сектора Гази як форму “колективного покарання” та “воєнний злочин”.

Про це пише CNN, Human Rights Watch

Директор Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині Омар Шакір назвав коментарі міністра оборони Йоава Галланта “огидними” та звинуватив Ізраїль у використанні голодування як “зброї війни”.

Шакір наголосив на ризиках для 2,2 мільйона палестинців, які живуть в умовах тривалого блокування Ізраїлем сектора Гази, і закликав Міжнародний кримінальний суд втрутитися.

У заяві, опублікованій на сайті Human Rights Watch , Шакір також засудив напади ХАМАС на ізраїльські громади, заявивши, що “умисне націлювання на цивільних осіб, невибіркові атаки та взяття цивільних осіб у заручники” також “вважаються воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом”.