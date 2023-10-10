Суспільство

Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази

10 Жовтня 2023 07:06
читать на русском →
війна, ізраїль

Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до “повної облоги” сектора Гази як форму “колективного покарання” та “воєнний злочин”.

Про це пише CNN, Human Rights Watch

Директор Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині Омар Шакір назвав коментарі міністра оборони Йоава Галланта “огидними” та звинуватив Ізраїль у використанні голодування як “зброї війни”.

Шакір наголосив на ризиках для 2,2 мільйона палестинців, які живуть в умовах тривалого блокування Ізраїлем сектора Гази, і закликав Міжнародний кримінальний суд втрутитися.   

У заяві, опублікованій на сайті Human Rights Watch , Шакір також засудив напади ХАМАС на ізраїльські громади, заявивши, що “умисне націлювання на цивільних осіб, невибіркові атаки та взяття цивільних осіб у заручники” також “вважаються воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом”. 


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
10 Жовтня 2023 09:02

“Шахед” влучив по інфраструктурному об’єкту на Одещині 
10 Жовтня 2023 08:06

Окупанти атакували Україну 36 “Шахедами”, 26 з них збито
10 Жовтня 2023 07:06

Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази
9 Жовтня 2023 22:00

На Закарпатті стався землетрус
9 Жовтня 2023 20:49

Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, – Зеленський
Останні новини
усі новини

Думки

Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
Юрій БУТУСОВ

Про стосунки з Польщею
Павло КАЗАРІН

Тил забув про війну
усі думки