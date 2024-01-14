Суспільство

Губернатор Петербурга назвав туалети в українських школах однією з причин війни

14 Січня 2024 17:13
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росія

Губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов стверджує, що російські військовослужбовці, які воюють в Україні, бачили в місцевих школах “гендерно-нейтральні туалети”. Про це чиновник написав у своєму телеграм-каналі, розповідаючи про відвідування в госпіталі поранених учасників російського вторгнення в Україну.

“Ті, хто з автоматом у руках пройшов українізовану версію Донбасу, добре розуміють, за що ми воюємо. Цим хлопцям, які бачили в школах туалети, де замість двох приміщень – для дівчаток і для хлопчиків, три приміщення – для дівчаток, хлопчиків і гендерно-нейтральних, не потрібно пояснювати, які цінності ми відстоюємо”, – написав Бєглов.

За словами губернатора, він “відтанув душею”, спілкуючись із військовими, які “розуміють його з півслова”. Він також пообіцяв організувати зустріч поранених із паралімпійськими спортсменами, щоб “бійці за бажання могли обговорити з ними старт спортивної кар’єри”.

Пошуковику Google не відомо про жодне встановлення гендерно-нейтральних туалетів у школах України.


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