Економіка

Гривня впала до нового історичного мінімуму
10 Липня 2024 10:50
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Нацбанк
Ілюстративне фото / AP

Станом на 10 липня офіційний курс гривні становить 40,76 грн за долар, що на 6 копійок більше, ніж у вівторок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 4 липня, коли курс гривні опустився до 40,75 грн/$.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 40,76 грн, євро – 44,08 грн (на 9 липня долар – 40,70 грн, євро – 44,07 грн).

На 10:00 курс долара проти гривні на “чорному ринку” становив 40,87 – 40,97 грн.

На цей же час “чорний” курс євро становив 44,32 – 44,49 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 40,6 – 41,05 грн (курс на 9 липня – 40,60- 41,05 грн);
  • Євро – 43,87 – 44,50 грн (курс на 9 липня – 43,85 – 44,5 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

  • Приватбанк – 40,40 – 41,00 грн;
  • Укрсиббанк – 40,40 – 41,00 грн;
  • ПУМБ – 40,50 – 40,99 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 40,984 грн за долар, monobank – 40,970 грн.


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