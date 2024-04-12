Гринкевичу продовжили запобіжний захід

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу — йдеться про ще два місяці арешту з можливістю внесення 393 мільйонів гривень застави.
Про це адвокат Гринкевича повідомив у коментарі Суспільному.
За словами адвоката, клопотання на продовження запобіжного подавали прокурори. Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.
Львівському забудовнику, бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри:
- Перша стосується епізоду, коли він хотів дати хабар одному з керівників ДБР у 500 тис. доларів. Суд відправив його під варту з альтернативою у вигляді застави в розмірі понад 420 млн грн.
- У другій йдеться про створення злочинної організації для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Для цього, за даними слідства, Гринкевич уклав договори з Міноборони на постачання неякісного військового одягу. Це, як оцінюють правоохоронці, завдало бюджету України збитків на майже мільярд гривень. За це загрожує до 12 років тюрми.