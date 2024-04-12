Гринкевичу продовжили запобіжний захід

Печерський суд Києва продовжив запобіжний захід Роману Гринкевичу — йдеться про ще два місяці арешту з можливістю внесення 393 мільйонів гривень застави.

Про це адвокат Гринкевича повідомив у коментарі Суспільному.

За словами адвоката, клопотання на продовження запобіжного подавали прокурори. Роман Гринкевич є одним з пʼятьох підозрюваних у справі постачання одягу для ЗСУ.

Львівському забудовнику, бізнесмену Ігорю Гринкевичу повідомили про дві підозри: