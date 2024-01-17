Гринкевичу повідомили про підозру у створенні злочинної організації

Працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину та керівникам підконтрольних компаній у створенні та участі у злочинній організації.

Як повідомили у пресслужбі ДБР, підозру оголосили “одному із найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень”.

“Підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні львівському бізнесмену підприємства. Раніше ці ж підприємства займалися будівництвом та не мали необхідних потужностей для виготовлення й зберігання майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Підозрюваних затримали. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

“Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України”, – додали у бюро.

У Державному бюро розслідувань не розголошують особи затриманих. Але з власних джерел Суспільного у правоохоронних органах стало відомо, що йдеться про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, його сина Романа Гринкевича та керівників підконтрольних їм компаній.