Григорчук втретє очолив “Чорноморець”

“Чорноморець” на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Романа Григорчука на посаду головного тренера команди.

Деталі співпраці одеського клубу з 60-річним фахівцем невідомі. Григорчук змінив на цій посаді Олександра Кучера.

Григорчук уже втретє тренуватиме “Чорноморець”. Раніше він уже працював у клубі з 2010 до 2014 року і з 2021 до 2024 року.

“Чорноморець” за підсумками 18 турів із 38 очками перебуває на третій сходинці турнірної таблиці Першої ліги і веде боротьбу за повернення в УПЛ.

Роман Григорчук має великий тренерський досвід. Він тричі ставав чемпіоном Латвії біля керма “Вентспілса”, приводив до титулу чемпіона країни казахстанську “Астану”, а також ставав чемпіоном Білорусі із солігорським “Шахтарем”.

Також фахівець ставав фіналістом Кубка України з “Чорноморцем” у сезоні-2012/13, а в Азербайджані виграв два срібла і одну бронзу національної ліги з “Габалою”. Останнім клубом Григорчука був ЛНЗ, який він покинув у травні минулого року.