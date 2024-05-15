Суспільство

Грузію попередили, що прийняття закону про “іноагентів” віддаляє країну від членства в НАТО та ЄС

15 Травня 2024 14:30
читать на русском →
грузія, єс, нато
Прапор Грузії / Getty Images

Грузія отримала попередження від НАТО та Європейського Союзу, що прийняття закону про “іноагентів” віддаляє країну від членства в Альянсі та ЄС.

Про це речниця Альянсу Фара Дахлалла написала у соцмережі Х.

За її словами, прийняття у Грузії закону про “іноагентів” – це “крок у неправильному напрямку”. Таке рішення грузинської влади віддаляє державу від європейської та євроатлантичної інтеграції, наголосила речниця НАТО. 

Речниця НАТО додала, що Альянс закликає уряд Грузії змінити курс у цьому питанні, а також поважати право жителів країни влаштовувати мирні протести. 

Крім того, у заяві високого представника Жозепа Борреля ЄС та Європейської комісії йдеться про те, що ЄС підтримує грузинський народ і його вибір на користь демократії та європейського майбутнього Грузії.

“Залякування, погрози та фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів і журналістів, а також на їхні родини є неприпустимими. Ми закликаємо грузинську владу розслідувати ці задокументовані дії”, – наголосили у ЄС.

Зазначається, що Грузії було надано статус країни-кандидата з умовою виконання дев’яти кроків, викладених у рекомендаціях Єврокомісії від 8 листопада 2023 року. Ці кроки вимагають захисту прав людини та забезпечення свободи діяльності громадянського суспільства та ЗМІ. Вони також говорять про необхідність деполяризації та боротьби з дезінформацією.

“ЄС чітко і неодноразово заявляв, що дух та зміст закону (про “іноагентів”, – ред.)не відповідають основним нормам та цінностям ЄС. Це підірве роботу громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, тоді як свобода об’єднань та свобода вираження думок є фундаментальними правами, що лежать в основі зобов’язань Грузії в рамках Угоди про асоціацію та будь-якого шляху вступу до ЄС”, – наголошується у заяві.

За словами представників Євросоюзу, ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Вибір подальшого шляху перебуває у руках Грузії.

“Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, підтвердити свою відданість шляху до ЄС та провести необхідні реформи, описані в дев’яти кроках”, – йдеться у заяві.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
15 Травня 2024 13:31

Міноборони РФ заявило про знищення 10 ракет ATACMS у Севастополі
15 Травня 2024 14:30

Грузію попередили, що прийняття закону про “іноагентів” віддаляє країну від членства в НАТО та ЄС
15 Травня 2024 12:55

Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі
15 Травня 2024 12:19

Можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів у вечірні години
15 Травня 2024 11:27

Терехов заявив, що евакуація з Харкова не планується
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
усі думки