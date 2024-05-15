Грузію попередили, що прийняття закону про “іноагентів” віддаляє країну від членства в НАТО та ЄС

Грузія отримала попередження від НАТО та Європейського Союзу, що прийняття закону про “іноагентів” віддаляє країну від членства в Альянсі та ЄС.

Про це речниця Альянсу Фара Дахлалла написала у соцмережі Х.

За її словами, прийняття у Грузії закону про “іноагентів” – це “крок у неправильному напрямку”. Таке рішення грузинської влади віддаляє державу від європейської та євроатлантичної інтеграції, наголосила речниця НАТО.

Речниця НАТО додала, що Альянс закликає уряд Грузії змінити курс у цьому питанні, а також поважати право жителів країни влаштовувати мирні протести.

Крім того, у заяві високого представника Жозепа Борреля ЄС та Європейської комісії йдеться про те, що ЄС підтримує грузинський народ і його вибір на користь демократії та європейського майбутнього Грузії.

“Залякування, погрози та фізичні напади на представників громадянського суспільства, політичних лідерів і журналістів, а також на їхні родини є неприпустимими. Ми закликаємо грузинську владу розслідувати ці задокументовані дії”, – наголосили у ЄС.

Зазначається, що Грузії було надано статус країни-кандидата з умовою виконання дев’яти кроків, викладених у рекомендаціях Єврокомісії від 8 листопада 2023 року. Ці кроки вимагають захисту прав людини та забезпечення свободи діяльності громадянського суспільства та ЗМІ. Вони також говорять про необхідність деполяризації та боротьби з дезінформацією.



“ЄС чітко і неодноразово заявляв, що дух та зміст закону (про “іноагентів”, – ред.)не відповідають основним нормам та цінностям ЄС. Це підірве роботу громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, тоді як свобода об’єднань та свобода вираження думок є фундаментальними правами, що лежать в основі зобов’язань Грузії в рамках Угоди про асоціацію та будь-якого шляху вступу до ЄС”, – наголошується у заяві.

За словами представників Євросоюзу, ухвалення цього закону негативно впливає на прогрес Грузії на шляху до ЄС. Вибір подальшого шляху перебуває у руках Грузії.

“Ми закликаємо грузинську владу відкликати закон, підтвердити свою відданість шляху до ЄС та провести необхідні реформи, описані в дев’яти кроках”, – йдеться у заяві.