Грузія хоче до 2030 року повернути до свого складу Абхазію і Південну Осетію

Грузія має намір повернути до свого складу Абхазію і Південну Осетію і до 2030 року стати членом Євросоюзу, заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.
“Наша грузинська мрія в тому, щоб жити в об’єднаній і сильній Грузії до 2030 року разом із нашими абхазькими та осетинськими братами і сестрами. Об’єднана і сильна Грузія має стати повноправним членом європейської сім’ї у 2030 році”, – написав Кобахідзе в соцмережі X.
I congratulate Independence Day to each Georgian, each citizen of our country, celebrating the main day of the nation within the country or beyond its borders.— Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) May 26, 2024
Our Georgian dream is to live in a united and strong Georgia by 2030 together with our Abkhaz and Ossetian brothers… pic.twitter.com/kXB2ggpS6T
Нагадаємо, за однією з версій причиною, через яку грузинська влада має намір ухвалити закон про іноагентів, незважаючи на критику Заходу, є підготовка розвороту зовнішньополітичного курсу країни в бік Росії. І одним із бонусів, який за це може отримати Тбілісі від Москви, джерела в дипломатичних колах називають згоду РФ на повернення Абхазії та Південної Осетії до складу Грузії на правах автономій із дуже широкими повноваженнями.