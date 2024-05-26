Грузія хоче до 2030 року повернути до свого складу Абхазію і Південну Осетію

Грузія має намір повернути до свого складу Абхазію і Південну Осетію і до 2030 року стати членом Євросоюзу, заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.

“Наша грузинська мрія в тому, щоб жити в об’єднаній і сильній Грузії до 2030 року разом із нашими абхазькими та осетинськими братами і сестрами. Об’єднана і сильна Грузія має стати повноправним членом європейської сім’ї у 2030 році”, – написав Кобахідзе в соцмережі X.

I congratulate Independence Day to each Georgian, each citizen of our country, celebrating the main day of the nation within the country or beyond its borders.



Our Georgian dream is to live in a united and strong Georgia by 2030 together with our Abkhaz and Ossetian brothers… pic.twitter.com/kXB2ggpS6T — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) May 26, 2024

Нагадаємо, за однією з версій причиною, через яку грузинська влада має намір ухвалити закон про іноагентів, незважаючи на критику Заходу, є підготовка розвороту зовнішньополітичного курсу країни в бік Росії. І одним із бонусів, який за це може отримати Тбілісі від Москви, джерела в дипломатичних колах називають згоду РФ на повернення Абхазії та Південної Осетії до складу Грузії на правах автономій із дуже широкими повноваженнями.