Політика

Грузія хоче до 2030 року повернути до свого складу Абхазію і Південну Осетію

26 Травня 2024 14:57
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Грузинський поліцейський охороняє адміністративний кордон із Південною Осетією / Фото AP

Грузія має намір повернути до свого складу Абхазію і Південну Осетію і до 2030 року стати членом Євросоюзу, заявив прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе.

“Наша грузинська мрія в тому, щоб жити в об’єднаній і сильній Грузії до 2030 року разом із нашими абхазькими та осетинськими братами і сестрами. Об’єднана і сильна Грузія має стати повноправним членом європейської сім’ї у 2030 році”, – написав Кобахідзе в соцмережі X.

Нагадаємо, за однією з версій причиною, через яку грузинська влада має намір ухвалити закон про іноагентів, незважаючи на критику Заходу, є підготовка розвороту зовнішньополітичного курсу країни в бік Росії. І одним із бонусів, який за це може отримати Тбілісі від Москви, джерела в дипломатичних колах називають згоду РФ на повернення Абхазії та Південної Осетії до складу Грузії на правах автономій із дуже широкими повноваженнями.


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