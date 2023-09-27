Групу псевдоволонтерів, яка грабувала пенсіонерів відправлять під суд

На Харківщині судитимуть чотирьох учасників етнічної організованої групи, які під виглядом волонтерів обкрадали і грабували літніх людей.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Прокурори затвердили та направлили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактами крадіжок і грабежів, вчинених організованою групою.

За даними слідства, учасники організованої групи, до складу якої входили особи ромської національності, обкрадали і грабували літніх людей, видаючи себе за волонтерів.

Встановлено, що у липні 2022 року 23-річна жінка розробила план незаконного збагачення, до якого залучила ще двох жінок та чоловіка. Зловмисники діяли у Харкові та Лозовій, а також на території Київської та Дніпропетровської областей у період з липня 2022 по червень 2023 року.

Під виглядом працівників соціальних служб злочинці навідувалися додому до пенсіонерів, пропонували їм отримати продуктові набори і гроші, але завжди уточнювали, що при собі мають лише крупні купюри, тому люди мали дати їм решту. Після виявлення місця зберігання коштів, відволікаючи увагу потерпілих, викрадали їхні заощадження. У разі викриття або опору з боку потерпілого застосовували до господаря фізичну силу.

Один із учасників злочинного угруповання щоразу перебував біля помешкання пенсіонерів для попередження спільниць у разі виникнення небезпеки.

Таким способом зловмисники встигли “заробити” 1,8 млн грн.