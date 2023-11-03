Політика

Гроші у фондах з підтримки України вичерпані – Білий дім

3 Листопада 2023 21:32
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фінансова допомога, сша

Останній пакет в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), виділений США в п’ятницю, вичерпав кошти за цією статтею, а ресурси для ЗСУ за повноваженнями президента США залишилися в обмежених обсягах.

Про це сказала в п’ятницю під час пресбрифінгу на борту президентського літака речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

«Сьогоднішнє оголошення (нового пакету допомоги – ред.) вичерпало залишки коштів USAI, які наразі доступні для підтримки України», – зауважила представниця Білого дому.

Вона зазначила, що адміністрація США поки має певні запаси для виділення допомоги в межах президентських повноважень (presidential drawdown). За її словами, Сполучені Штати наразі зменшують обсяги пакетів, щоби надалі задовольняти термінові потреби ЗСУ, а також «розширити нашу здатність підтримувати Україну впродовж якомога довшого періоду».

У цьому зв’язку речниця адміністрації США повторила заклик до Конгресу ухвалити масштабний запит президента Байдена з підтримкою для України та надіслати світові «важливий сигнал» про рішучість Америки.


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