“Гроші на ЗСУ!” Харків’яни вийшли на акцію в центрі міста

Сьогодні містяни вийшли на акцію “Гроші на ЗСУ”, вимагаючи, щоб у місцевих бюджетах закладали максимум коштів на допомогу Силам оборони, і протестуючи проти некритичних витрат. Про це повідомляють учасники акції та очевидці в соцмережах.

Люди скандували “Гроші на ЗСУ” на майдані Свободи та біля пам’ятника Шевченка, пройшлися ходою по Сумській до міськради.

Учасники тримають плакати з написами “Корупція вбиває”, “Будинок культури чи 5000 дроні для ЗСУ?”, “Припиніть саджати клумби в Харкові, інакше доведеться рити могили в Харькове”, “Корупція віддаляє нас від перемоги”, “Рятують життя дрони та авто, а не дорога та бруківка”, “Геть грабіжників армії”.

Акції “Гроші на ЗСУ” проходять сьогодні у різних містах України.