Політика

Громадян РФ та Білорусі будуть виключати зі збройних сил Литви 
5 Листопада 2024 08:50
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білорусь, Литва, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Влада Литви внесла пропозицію про заборону проходити службу у своїх збройних силах росіянам та білорусам.

Відповідні поправки до закону країни вже розробили та зареєстрували, повідомляє LRT.

Громадяни країн, виїзд до яких заборонений урядом (Росія, Білорусь, Китай), не допускатимуться до професійної військової служби та до служби у добровольчих силах ЗС, а також до інших форм добровільної та обов’язкової військової служби.

Також, якщо військовослужбовець стане громадянином однієї із цих країн, його буде звільнено із армії.

Литовський уряд підтвердив, що професійні військові не можуть виїжджати у неслужбовий час до країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви, зокрема такі, як Росія, Білорусь та Китай.


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