Греція та Угорщина блокують 11-й пакет санкцій проти РФ

Посли ЄС на зустрічі у середу, 7 червня, не змогли дійти згоди щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє Politico, посилаючись на слова чотирьох дипломатів ЄС.

Зокрема, Греція та Угорщина все ще не погоджуються з тим, що Україна внесла деякі з їхніх компаній до списку «спонсорів війни». Афіни і Будапешт хочуть, щоб деякі з цих компаній були викреслені зі списку, перш ніж погодитися на запровадження нового пакету санкцій.

Крім того, кілька країн ЄС, зокрема, Німеччина та Франція, занепокоєні забороною на обхід санкцій, оскільки побоюються, що це може зашкодити дипломатичним відносинам. Єврокомісія вже пом’якшила свої початкові пропозиції, щоб врахувати ці побоювання. Водночас, один із дипломатів заявив, що це питання, ймовірно, можна вирішити.

Єврокомісія представила ще одну версію пропозиції щодо санкцій напередодні зустрічі в середу, але посли ЄС не дійшли згоди. Вони знову обговорять цю пропозицію на зустрічі наступної середи, 14 червня.

«Ми наближаємося (до запровадження нових санкцій)», – сказав один із дипломатів, визнаючи, що засідання Євроради наприкінці місяця може стати остаточним дедлайном.