Графіки обмеження електропостачання для промисловості збільшили вдвічі

У п’ятницю графіки обмеження електропостачання для промисловості будуть діяти з 18:00 до 7:00 ранку наступного дня.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Водночас у четвер було заплановано, що графіки обмеження споживання для промисловості діятимуть 5 годин (з 18:00 до 23:00). Втім, того ж дня Диспетчерський центр “Укренерго”, через відсутність імпорту електроенергії в нічні години, був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості до 07:00 ранку 10 травня.

“Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, в енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії.