Суспільство

Графіки обмеження електропостачання для промисловості збільшили вдвічі

10 Травня 2024 11:21
читать на русском →
енергетика
Ілюстративне фото / Getty Images

У п’ятницю графіки обмеження електропостачання для промисловості будуть діяти з 18:00 до 7:00 ранку наступного дня. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Водночас у четвер було заплановано, що графіки обмеження споживання для промисловості діятимуть 5 годин (з 18:00 до 23:00). Втім, того ж дня Диспетчерський центр “Укренерго”, через відсутність імпорту електроенергії в нічні години, був вимушений подовжити термін дії графіків обмеження потужності для промисловості до 07:00 ранку 10 травня.

“Сьогодні також графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть діяти з 18:00 до 07:00 наступного дня. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, в енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит електроенергії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Травня 2024 12:17

Росіяни активізувалися на Харківському напрямку
10 Травня 2024 13:15

Польські протестувальники проводять одноденний страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув – Угринів»
10 Травня 2024 11:21

Графіки обмеження електропостачання для промисловості збільшили вдвічі
10 Травня 2024 10:27

СБУ повідомила про підозру жителю Кіровоградщини, який планував ракетний удар по залізничних ешелонах ЗСУ
10 Травня 2024 09:50

Окупанти збільшили тиск на сході України – ISW
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
Юрій САПРОНОВ

Точкой отсчёта будет 1-й саммит Мира
Костянтин НЕМІЧЕВ

ХАРКІВ
Юрій БУТУСОВ

Найчастіші питання
Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
усі думки